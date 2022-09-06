В Свердловской области выявлено 1 тыс. 469 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 469 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 15 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 493 тыс. 274 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 809. За сутки из больниц выписано 1 тыс. 233 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 469 тыс. 293 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 56 тыс. 126 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 20 млн 265 тыс. 004 человека. За сутки зафиксировано 99 летальных случаев (всего 385 тыс. 727), выздоровели 49 тыс. 752 человека (всего 19 млн 244 тыс. 856).