УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:42

Энергетики «Свердловэнерго» подключили к сетям объекты на озере Таватуй и в окрестностях горы Белой

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. Энергетики Нижнетагильских электрических сетей (входит в состав филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго») выполнили технологическое присоединение объектов на озере Таватуй (Невьянский ГО) и в окрестностях горы Белой (рядом с Нижним Тагилом), сообщает пресс-служба компании «Россети Урал».

«Для обеспечения надежного энергоснабжения туристической базы в поселке Уралец, который находится рядом с известным горнолыжным комплексом «Гора Белая», энергетики построили две воздушных линии электропередачи напряжением 6 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью 0,04 км, установили новую однотрансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ», — говорится в сообщении.

Для базы отдыха в поселке Приозерный на озере Таватуй энергетики построили новую и реконструировали существующую ЛЭП 0,4 кВ, провели комплексную модернизацию трансформаторной подстанции.

Новые энергообъекты построены с применением железобетонных опор и надежного изолированного провода СИП, оборудованы устройствами защиты от перенапряжений, разъединителями и автоматическими выключателями с селективностью отключения, а также современными измерительными комплексами для учета потребления и мониторинга параметров сети.

Выполненные энергетиками мероприятия позволили обеспечить выдачу запрашиваемой заявителями суммарной мощности 200 кВт.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.07.2022 Энергетики «Россети Урал» подключили к электроснабжению станции сотовой связи на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов»

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Сотрудники Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» — ...

30.03.2022 Специалисты «Россети Урал» обеспечили дополнительные мощности для коррекционной школы в Красноуральске

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2022. Энергетики Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» — ...

29.03.2022 «Россети Урал» — «Свердловэнерго» обеспечили электроэнергией новый объект теплоснабжения в Кировграде

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. Энергетики Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» — ...

29.12.2021 Благодаря работе специалистов «Россети Урал» — «Свердловэнерго» улучшилось качество цифровых услуг в Серове

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2021. Энергетики Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...

26.03.2021 Энергетики компании «Россети Урал» отремонтировали воздушную ЛЭП в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» — ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону02.09.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр
Архив новостей
Сентябрь 2022 (359)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18