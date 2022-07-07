Энергетики «Свердловэнерго» подключили к сетям объекты на озере Таватуй и в окрестностях горы Белой

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. Энергетики Нижнетагильских электрических сетей (входит в состав филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго») выполнили технологическое присоединение объектов на озере Таватуй (Невьянский ГО) и в окрестностях горы Белой (рядом с Нижним Тагилом), сообщает пресс-служба компании «Россети Урал».



«Для обеспечения надежного энергоснабжения туристической базы в поселке Уралец, который находится рядом с известным горнолыжным комплексом «Гора Белая», энергетики построили две воздушных линии электропередачи напряжением 6 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью 0,04 км, установили новую однотрансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ», — говорится в сообщении.



Для базы отдыха в поселке Приозерный на озере Таватуй энергетики построили новую и реконструировали существующую ЛЭП 0,4 кВ, провели комплексную модернизацию трансформаторной подстанции.



Новые энергообъекты построены с применением железобетонных опор и надежного изолированного провода СИП, оборудованы устройствами защиты от перенапряжений, разъединителями и автоматическими выключателями с селективностью отключения, а также современными измерительными комплексами для учета потребления и мониторинга параметров сети.



Выполненные энергетиками мероприятия позволили обеспечить выдачу запрашиваемой заявителями суммарной мощности 200 кВт.