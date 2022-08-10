Торги по продаже головного офиса банка «НЕЙВА» за 275 млн рублей не состоялись

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. Торги по продаже головного офиса банка «НЕЙВА» не состоялись из-за отсутствия заявок. Соответствующая информация размещена в Едином реестре сведений о банкротстве.



На торги было выставлено пятиэтажное здание по ул. Чапаева, 3а в Екатеринбурге и доли в земельном участке под ним. Имущество предлагалось купить за 275 млн 433 тыс. руб.



Напомним, 16 апреля 2021 года ЦБ отозвал лицензию у банка «НЕЙВА». Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



11 мая 2021 года в Арбитражный суд Свердловской области был подан иск о принудительной ликвидации банка «НЕЙВА», который был удовлетворен 17 июня.