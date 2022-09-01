На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. С 5 по 12 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,97%, до 59,96 руб. за кг).



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежие помидоры (на 1,31%, до 74,28 руб. за кг), куриные яйца (на 1,17%, до 72,43 руб. за кг), глазированные шоколадом мягкие конфеты (на 1,07%, до 461,14 руб. за кг), а также на питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,99%, до 97,8 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на репчатый лук (на 10,16%, до 28,88 руб. за кг), морковь (на 10,45%, до 32,95 руб. за кг), картофель (на 5,8%, до 26,21 руб. за кг), капусту (на 3,61%, до 19,64 руб. за кг), свеклу (на 3,05%, до 25,05 руб. за кг), а также на черный байховый чай (на 2,78%, до 1 тыс. 173,02 руб. за кг).