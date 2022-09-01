Официальный курс доллара США снизился на 29 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 15.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 29,25 коп., до 59,77 руб., евро — на 1,09 руб., до 59,83 руб.
УрБК, Москва, 14.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2022 года. Курс ...01.09.2022 Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 36 коп.
УрБК, Москва, 01.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 сентября 2022 года. Курс долл. ...16.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., курс евро — на 96 коп.
УрБК, Москва, 16.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2022 года. Курс долл. ...15.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 41 коп., курс евро — на 58 коп.
УрБК, Москва, 15.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2022 года. Курс долл. ...09.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 50 коп., евро — на 51 коп.
УрБК, Москва, 09.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 февраля 2022 года. Курс долл. ...