Официальный курс доллара США снизился на 29 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 15.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 29,25 коп., до 59,77 руб., евро — на 1,09 руб., до 59,83 руб.