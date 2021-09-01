Ипотечная задолженность свердловчан составляет 387 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. Ипотечная задолженность жителей Свердловской области составляет 387 млрд 489 млн руб., говорится в исследовании сервиса ЦИАН.



За последние три года (с августа 2019 года) этот показатель вырос на 69%.



Задолженность по «нежилищным» кредитам на Среднем Урале составляет 761 млрд 731 млн руб. С августа 2019 года показатель увеличился на 28%.



Таким образом, задолженность по ипотеке в регионе растет быстрее, чем в других сегментах кредитования.