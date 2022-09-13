Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,3%

УрБК, Москва, 14.09.2022. По состоянию на 15.00 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 59,71 руб., евро — 59,7 руб. С начала сегодняшних торгов курс доллара США снизился на 0,3%, евро — на 0,2%.

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