В Свердловской области выявлено 1 тыс. 418 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 418 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 14 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 491 тыс. 805 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 809. За сутки из больниц выписано 1 тыс. 470 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 468 тыс. 060 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 51 тыс. 735 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 20 млн 208 тыс. 878 человек. За сутки зафиксировано 98 летальных случаев (всего 385 тыс. 628), выздоровел 50 тыс. 251 человек (всего 19 млн 195 тыс. 104).