Уралтрансмаш будет поставлять трамваи для Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. Администрация Екатеринбурга, правительство Свердловской области и Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш) планируют заключить договор на поставку трамваев. Это позволит обновить транспортный парк уральской столицы и обеспечить заказами местное предприятие, рассказал глава муниципалитета Алексей Орлов на московском форуме «Российская неделя ГЧП».
«Сейчас мы совместно с Институтом государственно-частного планирования прорабатываем вопрос создания центра компетенций по городскому электротранспорту. Орган должен будет наладить производство трамваев с автономным ходом на базе Уралтрансмаша», — объяснил градоначальник.
Помимо этого, А. Орлов рассказал о двух проектах, которые реализуются при сотрудничестве с РЖД: наземное метро и транспортно-логистический центр «Екатеринбург».
«Наземное метро — это система железнодорожного общественного транспорта, призванная стать каркасом Екатеринбургской агломерации. Стоимость проекта составляет более 100 млрд рублей. Сегодня мы готовим документы, необходимые для принятия решений о тарифах наземного метро», — отметил глава города.
Также, по его словам, транспортно-логистический узел уже добавлен в схему территориального планирования Свердловской области и должен стать главным элементом логистического каркаса региона. Этот проект приоритетен для развития Екатеринбургского, Сысертского и Арамильского городских округов. Его реализация позволит сформировать современный транспортно-логистический узел международного, всероссийского и межрегионального масштаба, подчеркнул А. Орлов.
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