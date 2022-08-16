На Южном Урале в августе выдали 30,2 тыс. потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. В Челябинской области в августе 2022 года выдали 30 тыс. 248 потребительских кредитов. Это на 8,3% больше уровня предыдущего месяца этого года (27 тыс. 917 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов оказалась Москва (64,4 тыс. ед.), на втором — Московская область (54,7 тыс. ед.), на третьем — Башкортостан (41,7 тыс. ед.), на четвертом — Краснодарский край (40,8 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Санкт-Петербург (37,6 тыс. ед.).



В целом по стране в августе 2022 года было выдано 1,1 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 8,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,02 млн ед.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после падения в марте в последующие месяцы выдача потребкредитов постепенно восстановилась, приблизившись в августе к уровню начала года.