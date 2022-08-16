УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

На Южном Урале в августе выдали 30,2 тыс. потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. В Челябинской области в августе 2022 года выдали 30 тыс. 248 потребительских кредитов. Это на 8,3% больше уровня предыдущего месяца этого года (27 тыс. 917 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов оказалась Москва (64,4 тыс. ед.), на втором — Московская область (54,7 тыс. ед.), на третьем — Башкортостан (41,7 тыс. ед.), на четвертом — Краснодарский край (40,8 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Санкт-Петербург (37,6 тыс. ед.).

В целом по стране в августе 2022 года было выдано 1,1 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 8,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,02 млн ед.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после падения в марте в последующие месяцы выдача потребкредитов постепенно восстановилась, приблизившись в августе к уровню начала года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 14:46 В Свердловской области выдача потребкредитов за месяц выросла на 7,1%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. В Свердловской области в августе 2022 года выдали 35 тыс. 890 потребительских кредитов. ...

16.08.2022 На Южном Урале число выданных в июле потребкредитов выросло почти на 10%

УрБК, Челябинск, 16.08.2022. В Челябинской области в июле 2022 года выдали 27 тыс. 777 потребительских кредитов. Это на ...

16.06.2022 На Южном Урале в мае выдали 20,7 тыс. потребкредитов

УрБК, Челябинск, 16.06.2022. В Челябинской области в мае 2022 года выдали 20 тыс. 669 потребительских кредитов. Это на ...

16.05.2022 На Южном Урале число выданных потребкредитов в апреле выросло более чем на 40%

УрБК, Челябинск, 16.05.2022. В Челябинской области в апреле 2022 года выдали 16 тыс. 564 потребительских кредита. Это ...

19.04.2022 На Южном Урале число выданных потребкредитов в марте снизилось на 61,8%

УрБК, Челябинск, 19.04.2022. В Челябинской области в марте 2022 года выдали 11 тыс. 673 потребительских кредита. Это на ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону02.09.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр
Архив новостей
Сентябрь 2022 (314)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18