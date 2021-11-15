Программу развития детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего» реализуют в городах Сибири и Урала

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Программа «ЕВРАЗ: Люди будущего» будет реализована в Кемеровской области, в городах Новокузнецк, Междуреченск, Таштагол и Гурьевск, а также Нижнем Тагиле и Качканаре Свердловской области.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, проект направлен на обучение старшеклассников навыкам социального проектирования и предполагает вовлечение подростков в процесс развития родных городов. По традиции программа осуществляется в партнерстве с администрациями городов. Срок реализации — сентябрь 2022 — май 2023 года.



По словам руководителя направления по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа Андрея Клименко, программа построена по принципу акселератора со встроенной образовательной моделью.



«Ребята учатся решать реальные социальные проблемы, привлекать единомышленников. Мы понимаем, что активная, заинтересованная молодежь создает в своих городах живую, динамичную среду. Это один из ключевых факторов для повышения качества жизни, без которого не появятся «крутые» события, не приживутся актуальные тренды», — отмечает он.



На Урале мероприятия в рамках программы пройдут в очном формате. Предполагается, что в них примут участие 200 школьников Нижнего Тагила и Качканара. На различных этапах проекта участников ожидают обучающие сессии по проектированию и управлению проектами, выявлению внутренних талантов, навыкам самопрезентации, волонтерству, фандрайзингу, а также экспертные сессии, встречи с лидерами успешных социальных и предпринимательских проектов. По итогам программы будут выбраны лучшие проекты, для всех участников пройдет фестиваль.



В свою очередь, в Сибири это будет второй сезон программы. Он пройдет также в формате фиджитал, совмещающем очное и онлайн-обучение. Участников ожидают теоретический и практический модули с ведущими российскими экспертами в области социального проектирования.



Отмечается, что в сезоне 2021-2022 годов в проекте приняли участие 150 старшеклассников и педагогов из 23 образовательных учреждений Новокузнецка и Междуреченска. Более 100 часов фиджитал-встреч провели со школьниками лидеры в области экологии, культуры, представители некоммерческого сектора, малого и среднего бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Абакана, Новокузнецка и Междуреченска. В итоге старшеклассники сибирских городов разработали 27 проектов по направлениям экология, помощь пожилым людям, бездомным животным, улучшение городской, школьной среды и другим. Часть проектов участники смогли реализовать самостоятельно. 17 команд подготовили заявки на региональные и федеральные грантовые конкурсы. Четыре команды получили гранты на реализацию. В общей сложности в мероприятия проектов были включены более 1 тыс. человек.



Организаторы рассчитывают, что новый сезон программы развития детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего» в Сибири и на Урале будет не менее насыщенным и интересным.