В Свердловской области выявлен 1 тыс. 341 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 1 тыс. 341 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 13 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 490 тыс. 387 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 809. За сутки из больниц выписано 1 тыс. 468 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 466 тыс. 590 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 44 тыс. 045 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 20 млн 157 тыс. 143 человека. За сутки зафиксирован 101 летальный случай (всего 385 тыс. 530), выздоровели 48 тыс. 187 человек (всего 19 млн 144 тыс. 853).