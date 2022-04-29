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«Россети ФСК ЕЭС» вложили в подготовку к отопительному сезону в Свердловской области свыше 1,1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. На объектах единой национальной электрической сети Свердловской области отмечается высокая степень готовности к отопительному сезону. Все работы ведутся в соответствии с графиком и будут выполнены до 1 октября. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге директор Свердловского предприятия филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала Валерий Мацкевич.

В этом году на подготовку к холодному сезону компания выделила более 1,1 млрд руб. Всего в рамках ремонтной кампании выполнена замена 14 опор на пяти ЛЭП. Также обновлению подлежат 253 км грозотроса на восьми ЛЭП. В их числе — линии электропередачи, которые участвуют в схемах выдачи мощности Среднеуральской ГРЭС, Воткинской ГЭС, Верхнетагильской ГРЭС, Нижнетуринской ГРЭС. Работы по большей части выполнены.

Близится к завершению реализация программ технического обслуживания и модернизации оборудования на подстанциях. В данный момент план по замене высоковольтных вводов на пяти подстанциях 220 кВ/500 кВ Свердловской области выполнен на 90%. На финальном этапе находится обновление более 500 единиц опорно-стержневой изоляции, использующейся для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках.

На подстанциях 500 кВ «Тагил» и «Южная», являющихся крупными питающими центрами Среднего Урала, внедрен ряд энергоэффективных решений. Это нововведение поможет уменьшить расход электроэнергии на собственные нужды подстанции, сохранив высокую надежность электроснабжения потребителей.

Вдобавок в данный момент на 100% сформирован аварийный запас. На случай восстановительных работ подготовлено 64 бригады (308 человек) и 265 единиц спецтехники.

«В этом году закупочная кампания по материалам и оборудованию проходила в новых для нас условиях. Все объемы ремонтной кампании в сравнении с 2021 годом сохранены», — отметил В. Мацкевич.

Он также заверил, что сложная экономическая обстановка оказала минимальное влияние на подготовку к холодному сезону: все необходимое было закуплено, причем по запланированным ценам.

Кроме того, зимой продолжится обновление оборудования и инфраструктуры. Например, замена бетонных опор традиционно проводится в конце зимы, поскольку они находятся в болотистой местности, куда тяжело добраться зимой. Компания реализует многолетнюю программу по их замене: каждый год устанавливается примерно 20-25 опор.

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