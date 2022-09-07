ФТС: Под видом параллельного импорта в РФ чаще всего ввозят поддельную одежду, детские игрушки и парфюмерию

УрБК, Москва, 13.09.2022. Заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин на полях Восточного экономического форума рассказал о том, какие поддельные товары чаще всего ввозят в Россию под видом параллельного импорта, передает РИА «Новости».



«Попытки под видом параллельного импорта ввезти поддельные, контрафактные и, самое плохое, некачественные товары, особенно таких групп, как детские игрушки, есть. С этим мы, безусловно, боремся. Основные контрафактные товары, которые мы выявляем, помимо игрушек, это одежда, обувь, парфюмерия, электроника, в основном из стран Азии, конечно. С мая у нас 164 дела, возбужденных по факту ввоза контрафактных товаров», — заявил В. Ивин.



Ранее стало известно, что действие механизма параллельного импорта в России продлят на весь 2023 год. Также обсуждается его распространение на 2024-й и последующие года.



Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя. Такая схема поставки стала актуальной из-за того, что многие западные компании отказались работать на территории России.