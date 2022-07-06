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В Екатеринбурге дан старт проекту по строительству узла Ново-Свердловской нефтебазы

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором утвержден проект планировки территории под строительство нового узла Ново-Свердловской нефтебазы. Этот объект должен обеспечить городу около 10 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На территории площадью 324,2 гектара появится ряд промышленных цехов, коммунальных помещений, складов и мастерская для обслуживания автомобилей. Строительство объектов, благоустройство прилегающих к ним территорий, организация инженерных коммуникаций и проездов завершатся до 2030 года.

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