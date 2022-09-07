Продажу иностранных ценных бумаг лицам из недружественных стран продлили

УрБК, Москва, 12.09.2022. Продажу иностранных ценных бумаг лицам из недружественных стран продлили на неограниченный срок. Об этом сообщила Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).



«Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций продлила на неопределенный срок возможность финансовым организациям осуществлять сделки, влекущие за собой возникновение права собственности на иностранные ценные бумаги, отчуждаемые лицам из недружественных государств», — говорится в сообщении.



Отметим, что срок действия данного разрешения завершился 1 сентября текущего года. Продление было инициировано Банком России по просьбе НАУФОР.



Ранее Центробанк объявил, что с 1 октября начнет ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран — их доля в портфеле «неквалов» не должна будет превышать 15%. После этого регулятор обяжет ежемесячно снижать эту долю: с 1 ноября — до 10%, с 1 декабря — до 5%, а с 1 января 2023 года брокерам полностью запретят продавать неквалифицированным инвесторам такие активы.