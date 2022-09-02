Последствия запрета на покупку западных акций

Банк России объявил, что с 1 октября начнет ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран — их доля в портфеле «неквалов» не должна будет превышать 15%. После этого регулятор обяжет ежемесячно снижать эту долю: с 1 ноября до 10%, с 1 декабря до 5%, а с 1 января 2023 года брокерам полностью запретят продавать неквалифицированным инвесторам такие активы.



«Это решение направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции», — говорится в сообщении Банка России.



Решение регулятора вызывает много вопросов. В России насчитывается около 2 млн инвесторов, у которых в портфеле находятся иностранные акции. Подавляющая часть из них являются «неквалами». Сейчас у них есть несколько вариантов действий. Первый — получить статус квалифицированного инвестора. Для этого нужно выполнить одно из условий: владеть имуществом на сумму от 6 млн руб.; за последний год совершить сделки с ценными бумагами или деривативами на сумму от 6 млн руб.; иметь опыт работы в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами или производными инструментами. Очевидно, что большинство частных инвесторов никогда не смогут выполнить эти требования. Тем более что Банк России намерен в обозримом будущем сильнее ужесточить условия получения статуса «квала». Минимальный размер активов предполагается повысить в пять раз — с 6 млн руб. до 30 млн руб.



Второй вариант — переориентация на покупку акций из дружественных стран. В настоящее время выбор в этом сегменте невелик. Российские инвесторы могут приобрести акции 12 китайских компаний, которые торгуются в Гонконге за гонконгские доллары. Наиболее известные бренды — Alibaba, Tencent, JD.сom, Xiaomi, Meituan. Впрочем, Санкт-Петербургская биржа обещает в скором времени нарастить число доступных эмитентов на азиатских торговых площадках.



«СПБ Биржа намерена расширять для отечественных инвесторов выбор ценных бумаг из дружественных стран, в том числе активно увеличивать перечень бумаг из Гонконга и Китая. Мы работаем над снижением инфраструктурных рисков и находимся в постоянном контакте с Банком России для обеспечения защиты интересов инвесторов и сохранения возможности диверсификации инвестиций», — сообщила торговая площадка.



Третий вариант — продолжать держать акции компаний из недружественных стран. Ранее Банк России заявлял, что не собирается заставлять физлиц продавать зарубежные ценные бумаги. Анонсированные ограничения касаются только покупки новых акций. Собственно, если инвестор уже имеет в своем портфеле ценные бумаги Apple, Amazon, Disney World, то он и дальше сможет их держать.



Однако здесь далеко не все так однозначно. Многие инвесторы не придерживаются стратегии «купил и держи». Физлица, которые предпочитают совершать спекулятивные сделки, практически сразу уйдут с этого сегмента рынка. Долгосрочные инвесторы тоже окажутся в непростой ситуации. Сейчас крайне сложно что-то планировать даже на горизонте двух-трех лет. Западные «партнеры» могут в любой момент заморозить средства российских инвесторов, вложенные в иностранные акции. Кроме того, нельзя исключать полную блокировку всех валютных счетов граждан РФ. Все операции с долл. США и евро сильно зависят от западной финансовой инфраструктуры.



Четвертый вариант — переложиться в акции российских компаний. Такая стратегия выглядит вполне рабочей. Котировки акций многих компаний из РФ торгуются намного ниже докризисных отметок. Впрочем, этот вариант тоже далеко не самый оптимальный. Дело в том, что на российском фондовом рынке серьезно ограничен выбор финансовых инструментов. У инвесторов мало возможностей для диверсификации своих портфелей. Россиянам сейчас доступны 210 отечественных и 1 тыс. 600 иностранных эмитентов. На нашем фондовом рынке крайне мало уникальных компаний мирового уровня (таких как Tesla, Intel, Pfizer и так далее). Некоторые сектора вообще не представлены (к примеру, рынок электромобилей).



К тому же инвесторы давно поняли, что покупать только акции российских компаний крайне опасно. У отечественного фондового рынка есть специфические риски, в том числе связанные с геополитической ситуацией и ценами на сырьевые товары. Неблагоприятное развитие событий может привести к тотальному обвалу котировок отечественных акций. Также нельзя забывать про риски девальвации рубля.



Наконец, пятый вариант — поиск альтернативных финансовых инструментов. Конечно, такой сценарий кажется слишком пессимистичным. Однако, учитывая серьезные недостатки первых четырех вариантов, наверняка многие инвесторы захотят полностью свернуть свою активность на рынке акций. Они могут переложить средства в облигации, отрыть банковский вклад, приобрести недвижимость, купить активы в валютах дружественных стран или выбрать другие финансовые инструменты. Пока сложно оценить масштаб возможного оттока средств с фондового рынка. Вместе с тем очевидно, что брокеры рискуют потерять значительную долю своих клиентов.



УрБК будет следить за развитием ситуации.