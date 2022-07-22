Инвесторов отсекают от иностранных акций

Российские брокерские компании начали закрывать доступ к покупке иностранных ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов («неквалов»). Существует риск, что уже в скором времени большинство граждан полностью потеряют доступ к одному из самых популярных финансовых инструментов. Впрочем, многие брокеры пока не хотят следовать рекомендациям ЦБ и надеются договориться с регулятором о смягчении анонсированных ограничений.



С 30 августа инвесткомпания ITI Capital лишила своих клиентов-«неквалов» возможности приобретать иностранные ценные бумаги.



«Это связано с тем, что Банк России рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, ценных бумаг иностранных эмитентов», — говорится в сообщении ITI Capital.



Ранее аналогичное решение приняла инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал».



«ООО «ИК ВЕЛЕС капитал» во исполнение рекомендаций Банка России с 22 августа 2022 года ограничивает для клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, возможность приобретения иностранных ценных бумаг, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством РФ, иностранных ценных бумаг, эмитентом которых является Министерство финансов, и акций иностранных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в России», — отмечали представители ИК «ВЕЛЕС Капитал».



Некоторые опрошенные УрБК брокерские компании отказались комментировать возможное введение аналогичных ограничений. Участники рынка, которые высказали свою позицию, надеются найти компромисс с Банком России.



«На данный момент мы не планируем вводить никаких ограничений. Сейчас ведется активная дискуссия в лице представителей профсообщества (брокеров и СРО), в ходе которой мы продолжаем обсуждение на тему сохранения доступа к покупке иностранных ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов», — рассказал УрБК руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.



Напомним, что в июле текущего года Банк России презентовал концепцию по совершенствованию защиты розничных инвесторов. Среди разработанных предложений — запрет на покупку иностранных акций неквалифицированными инвесторами. При этом регулятор пояснил, что не собирается заставлять физлиц продавать зарубежные ценные бумаги. Все, кто уже успел приобрести иностранные акции, смогут их и дальше держать в своем портфеле.



Представители регулятора рассказали, что новая инициатива нацелена на защиту физлиц от «инфраструктурных и санкционных рисков», которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов. Отметим, что у россиян уже заморозили иностранные акции на общую сумму 320 млрд руб., ограничения коснулись 5 млн инвесторов.



Министерство финансов РФ, комментируя инициативу Центробанка, предложило смягчить предложенные ограничительные меры.



«По мнению Минфина, иностранные ценные бумаги, выпущенные эмитентами из дружественных юрисдикций, должны быть доступны неквалифицированным инвесторам. Это будет способствовать возможностям диверсификации портфеля для снижения рисков и интеграции между дружественными финансовыми рынками», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.



В Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) призвали сохранить доступ «неквалов» к зарубежным акциям.



«НАУФОР не поддерживает предложение отнести иностранные ценные бумаги к числу финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Ограничение операций неквалифицированных инвесторов с иностранными ценными бумагами исключает из обращения на российском организованном рынке большинство финансовых инструментов, при этом те финансовые инструменты, которые обладают высокими инвестиционными качествами (историей, корпоративным управлением, уровнем раскрытия информации), используемые инвесторами для диверсификации своих портфелей, часто являются «первым шагом» на российский фондовый рынок. В настоящее время на российском организованном рынке инвесторам доступны акции более 1 тыс. 600 иностранных эмитентов. Количество доступных на российском организованном рынке отечественных акций (210 эмитентов) и облигаций, суверенных и корпоративных (380 эмитентов), гораздо меньше, и они, с учетом концентрации российской капитализации и ликвидности, не смогут сохранить необходимое для розничных инвесторов разнообразие финансовых инструментов», — заявили представители НАУФОР.



Эксперты уверены, что возможный запрет на покупку иностранных активов лишит розничных инвесторов возможности диверсификации своих портфелей, а значит, повысит, а не снизит риски инвестиций. Это может привести к тому, что многие физлица вообще откажутся от долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.