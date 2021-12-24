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Историческое здание в центре Екатеринбурга отремонтируют и приспособят под офисы

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Усадьба «Дом жилой» на улице Сакко и Ванцетти, 52 в центре Екатеринбурга будет отремонтирована и адаптирована под офисы. Двухэтажное кирпичное здание, построенное на рубеже XIX-XX веков, является памятником архитектуры.

На сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области сообщается, что в доме была проведена экспертиза, которую заказало частное лицо. В ходе нее также проверялось наличие возможности размещения в здании административно-офисной функции с соблюдением требований безопасной эксплуатации помещений. В том числе предполагается замена дверных проемов и перепланировка помещений. Экспертиза выдала положительное заключение.

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