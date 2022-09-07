Число выявленных случаев заболевания ОРВИ в Свердловской области за неделю выросло на 43%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Свердловской области за неделю с 5 по 11 сентября зарегистрировано 35 тыс. 728 случаев ОРВИ, что на 37,3% выше среднего многолетнего уровня и на 43,3% — показателя прошлой недели. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период выявлено 16 тыс. 914 случаев заболевания ОРВИ, что на 26,5% выше среднего многолетнего уровня и на 36% — показателя прошлой недели. Отмечается, что в структуре заболеваемости 54% составляют дети, 46% — взрослые.

Материалы по теме

Число выявленных случаев заболевания ОРВИ в Свердловской области за неделю выросло почти на 12%

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В Свердловской области за неделю с 29 августа по 4 сентября зарегистрировано 24 тыс. ...

Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области превышен на 84%

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Свердловской области за неделю с 22 по 28 августа зарегистрировано 22 тыс. 149 ...

На Среднем Урале число выявленных случаев заболевания ОРВИ за неделю снизилось на 17%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2022. В Свердловской области за неделю с 21 по 27 марта зарегистрировано 20 тыс. 809 случаев ...

На Среднем Урале число выявленных случаев заболевания ОРВИ за неделю выросло на 7,3%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. В Свердловской области за неделю с 14 по 20 марта зарегистрировано 25 тыс. 059 случаев ...

На Среднем Урале число выявленных случаев ОРВИ за неделю выросло на 28,7%

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. В Свердловской области за неделю с 17 по 23 января зарегистрировано 34 тыс. 182 случая ...