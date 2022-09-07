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Число выявленных случаев заболевания ОРВИ в Свердловской области за неделю выросло на 43%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Свердловской области за неделю с 5 по 11 сентября зарегистрировано 35 тыс. 728 случаев ОРВИ, что на 37,3% выше среднего многолетнего уровня и на 43,3% — показателя прошлой недели.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период выявлено 16 тыс. 914 случаев заболевания ОРВИ, что на 26,5% выше среднего многолетнего уровня и на 36% — показателя прошлой недели.

Отмечается, что в структуре заболеваемости 54% составляют дети, 46% — взрослые.

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