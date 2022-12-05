В Свердловской области с 8 по 14 апреля зарегистрировано более 25 тыс. случаев ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области за неделю зарегистрировано 46 тыс. 326 случаев ОРВИ, что на 24% ...22.11.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 8,4%
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В Свердловской области за неделю зарегистрировано 33 тыс. 002 случая ОРВИ, что на 8,4% ...01.11.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 4,7% превышает средний многолетний уровень
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В Свердловской области с 24 по 30 октября зарегистрировано 29 тыс. 389 случаев ОРВИ, ...17.10.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 9,5% превышает средний многолетний уровень
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. В Свердловской области с 10 по 16 октября зарегистрировано 32 тыс. 479 случаев ОРВИ, ...20.09.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 43%
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В Свердловской области за неделю с 12 по 18 сентября зарегистрировано 51 тыс. 224 ...