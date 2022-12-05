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В Свердловской области с 8 по 14 апреля зарегистрировано более 25 тыс. случаев ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области в период с 8 по 14 апреля зарегистрировано 25,5 тыс. случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 5,6% и больше среднего многолетнего уровня на 22,4%. В структуре заболеваемости 61% составляют дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Так, заболеваемость выше среднеобластного уровня зарегистрирована в Сысерти, Богдановиче, ЗАТО Свободный.

В Екатеринбурге за указанный период зафиксировано 12,9 тыс. случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 8% и больше среднего многолетнего уровня на 29,4%.

«В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ, за неделю обследовано 526 человек: доминирует риновирус», — пояснили в ведомстве.
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