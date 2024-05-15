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В Свердловской области с 20 по 26 мая заболеваемость ОРВИ снизилась на 3,8%

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. В Свердловской области с 20 по 26 мая зарегистрировано 18,4 тыс. случаев ОРВИ, что ниже показателя прошлой недели на 3,8% и выше среднего многолетнего уровня на 28,3%. В структуре заболеваемости 54,6% составляют дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за указанный период зарегистрировано 9,5 тыс. случаев ОРВИ, что находится на уровне прошлой недели и выше среднего многолетнего уровня на 27,8%.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня зафиксирована в Сысерти, Арамиле, Сухом Логе, Полевском, Туринске, ЗАТО Свободный.

«За неделю было обследовано 443 человека. По результатам лабораторных исследований доминирует риновирус — 33,5%», — уточнили в ведомстве.
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