В Свердловской области с 20 по 26 мая заболеваемость ОРВИ снизилась на 3,8%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В Свердловской области в период с 6 по 12 мая зарегистрировано 17,1 тыс. случаев ОРВИ, ...15.04.2024 В Свердловской области с 8 по 14 апреля зарегистрировано более 25 тыс. случаев ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области в период с 8 по 14 апреля зарегистрировано 25,5 тыс. случаев ...22.11.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 8,4%
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В Свердловской области за неделю зарегистрировано 33 тыс. 002 случая ОРВИ, что на 8,4% ...01.11.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 4,7% превышает средний многолетний уровень
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В Свердловской области с 24 по 30 октября зарегистрировано 29 тыс. 389 случаев ОРВИ, ...17.10.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 9,5% превышает средний многолетний уровень
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. В Свердловской области с 10 по 16 октября зарегистрировано 32 тыс. 479 случаев ОРВИ, ...