В Свердловской области с 20 по 26 мая заболеваемость ОРВИ снизилась на 3,8%

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. В Свердловской области с 20 по 26 мая зарегистрировано 18,4 тыс. случаев ОРВИ, что ниже показателя прошлой недели на 3,8% и выше среднего многолетнего уровня на 28,3%. В структуре заболеваемости 54,6% составляют дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за указанный период зарегистрировано 9,5 тыс. случаев ОРВИ, что находится на уровне прошлой недели и выше среднего многолетнего уровня на 27,8%.



Заболеваемость выше среднеобластного уровня зафиксирована в Сысерти, Арамиле, Сухом Логе, Полевском, Туринске, ЗАТО Свободный.



«За неделю было обследовано 443 человека. По результатам лабораторных исследований доминирует риновирус — 33,5%», — уточнили в ведомстве.