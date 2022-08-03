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Турпоток из России в Европу за три года сократился на 90-95%

УрБК, Москва, 12.09.2022. Турпоток из России в Европу летом 2022 года сократился на 90-95% по сравнению с аналогичным периодом доковидного 2019 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«С марта 2022 года из-за авиасанкций нет прямого авиасообщения между Россией и странами Европы кроме Сербии. Это уже фактически закрыло российский туризм в Европе», — отмечают представители АТОР.

В топ самых популярных стран Европы у организованных туристов этим летом вошли Греция, Испания, Италия и Франция.

Ранее стало известно, что на территории России с мая по август текущего года отдохнули около 25 млн туристов. Это превышает показатели прошлого года и допандемийные уровни, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

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