Турпоток по России летом оказался выше, чем в прошлые годы

УрБК, Москва, 12.09.2022. Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале опубликовала предварительные итоги летнего сезона. По ее данным, с мая по август в России отдохнули около 25 млн туристов, что превышает показатели прошлого года и допандемийные.



Спрос на отдых в Крыму снизился на 19% относительно 2021 года, но в Краснодарском крае наблюдается рост на несколько процентов. Также в два раза вырос интерес к отдыху на Северном Кавказе. Рейтинг познавательных городских поездок возглавили Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, маршруты по историческим городам Золотого кольца, русского севера.



«Впереди золотая осень, старт горнолыжного сезона — продажи туров и бронирования гостиниц на этот период возросли в 2-3 раза благодаря нашей программе туристического кешбэка», — добавила З. Догузова.