УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:42

Турпоток по России летом оказался выше, чем в прошлые годы

УрБК, Москва, 12.09.2022. Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале опубликовала предварительные итоги летнего сезона. По ее данным, с мая по август в России отдохнули около 25 млн туристов, что превышает показатели прошлого года и допандемийные.

Спрос на отдых в Крыму снизился на 19% относительно 2021 года, но в Краснодарском крае наблюдается рост на несколько процентов. Также в два раза вырос интерес к отдыху на Северном Кавказе. Рейтинг познавательных городских поездок возглавили Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, маршруты по историческим городам Золотого кольца, русского севера.

«Впереди золотая осень, старт горнолыжного сезона — продажи туров и бронирования гостиниц на этот период возросли в 2-3 раза благодаря нашей программе туристического кешбэка», — добавила З. Догузова.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.09.2022 Россияне в рамках нового этапа программы туристического кешбэка приобрели туры на 7 млрд рублей

УрБК, Москва, 06.09.2022. Россияне в рамках нового этапа программы туристического кешбэка приобрели туры на 7 млрд руб. ...

12.08.2022 Российские власти анонсировали начало нового этапа программы туристического кешбэка

УрБК, Москва, 12.08.2022. Глава правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал начало нового этапа программы ...

17.05.2022 Следующий этап программы туристического кешбэка в России стартует 1 октября 2022 года

Следующий этап программы туристического кешбэка в России стартует 1 октября 2022 года, а продажи туров в рамках него ...

17.05.2022 Следующий этап программы туристического кешбэка в России стартует 1 октября 2022 года

УрБК, Москва, 17.05.2022. Следующий этап программы туристического кешбэка в России стартует 1 октября 2022 года, а ...

25.02.2022 В России на полтора месяца раньше прекратятся продажи туров с кешбэком

УрБК, Москва, 25.02.2022. Продажи туров с кешбэком по внутрироссийским направлениям прекратятся на полтора месяца ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону02.09.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ
Архив новостей
Сентябрь 2022 (272)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18