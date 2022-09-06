Турпоток по России летом оказался выше, чем в прошлые годы

УрБК, Москва, 12.09.2022. Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале опубликовала предварительные итоги летнего сезона. По ее данным, с мая по август в России отдохнули около 25 млн туристов, что превышает показатели прошлого года и допандемийные.
Спрос на отдых в Крыму снизился на 19% относительно 2021 года, но в Краснодарском крае наблюдается рост на несколько процентов. Также в два раза вырос интерес к отдыху на Северном Кавказе. Рейтинг познавательных городских поездок возглавили Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, маршруты по историческим городам Золотого кольца, русского севера.
«Впереди золотая осень, старт горнолыжного сезона — продажи туров и бронирования гостиниц на этот период возросли в 2-3 раза благодаря нашей программе туристического кешбэка», — добавила З. Догузова.
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