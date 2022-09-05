В Свердловской области выявлено 1 тыс. 525 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 525 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 12 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 489 тыс. 046 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 809. За сутки из больниц выписано 1 тыс. 975 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 465 тыс. 122 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 46 тыс. 488 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 20 млн 113 тыс. 098 человек. За сутки зафиксирован 81 летальный случай (всего 385 тыс. 429), выздоровели 35 тыс. 660 человек (всего 18 млн 96 тыс. 666).