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Российский Фонд развития промышленности получит более 8 млрд рублей докапитализации

УрБК, Москва, 12.09.2022. Правительство РФ выделит на повышение устойчивости экономики более 100 млрд руб. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.

Эти деньги в том числе будут вложены в докапитализацию Фонда развития промышленности, который получит более 8 млрд руб. Отдельно 4 млрд руб. направят на программы в области мало- и среднетоннажной химии. Еще 2 млрд руб. предусмотрено на разработку оборудования для производства СПГ.

Авиационной отрасли предоставят 15 млрд руб. на расширение производства самолетов МС-21. Еще 25 млрд руб. предусмотрено на поддержку системы организации воздушного движения.

Также 15 млрд руб. выделят на программу льготного лизинга морских судов. До 2030 года планируются строительство и передача транспортным компаниям свыше 300 судов различного назначения.

Выборгский судостроительный завод, где сейчас работают над новым ледоколом для Северо-Западного бассейна, получит адресную субсидию в 3 млрд руб.

Кроме того, 5,5 млрд руб. направят на поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в Калининградской области.

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