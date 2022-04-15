Российский Фонд развития промышленности получит более 8 млрд рублей докапитализации

УрБК, Москва, 12.09.2022. Правительство РФ выделит на повышение устойчивости экономики более 100 млрд руб. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.



Эти деньги в том числе будут вложены в докапитализацию Фонда развития промышленности, который получит более 8 млрд руб. Отдельно 4 млрд руб. направят на программы в области мало- и среднетоннажной химии. Еще 2 млрд руб. предусмотрено на разработку оборудования для производства СПГ.



Авиационной отрасли предоставят 15 млрд руб. на расширение производства самолетов МС-21. Еще 25 млрд руб. предусмотрено на поддержку системы организации воздушного движения.



Также 15 млрд руб. выделят на программу льготного лизинга морских судов. До 2030 года планируются строительство и передача транспортным компаниям свыше 300 судов различного назначения.



Выборгский судостроительный завод, где сейчас работают над новым ледоколом для Северо-Западного бассейна, получит адресную субсидию в 3 млрд руб.



Кроме того, 5,5 млрд руб. направят на поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в Калининградской области.