Минпромторг РФ выделит 34 млн рублей на поддержку свердловских промпредприятий

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Минпромторг РФ в 2024 году выделит промышленным предприятиям Среднего Урала федеральную субсидию в размере 34 млн руб. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Эти средства направят на докапитализацию Фонда технологического развития промышленности (ФТРП).



«ФТРП финансирует на льготных условиях проекты, направленные на модернизацию и развитие промсектора. Так, предприятия могут привлечь от 20 до 60 млн руб. под 5% годовых. В настоящее время известно, что в 2024 году 34 млн поступят из федерального бюджета, еще 24 млн будет направлено по решению губернатора Евгения Куйвашева из областного бюджета», — сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.



Финансирование получат проекты, где разрабатывается новая высокотехнологичная продукция с импортозамещающим потенциалом. Также средства направят на техническое перевооружение конкурентоспособных производств в отраслях машиностроения, металлургии, химической и фармацевтической, легкой и пищевой промышленности, лесопереработки и производства мебели. Подать заявку в Фонд развития промышленности можно после регистрации на портале Государственной информационной системы промышленности.



Отметим, что Фонд технологического развития промышленности Свердловской области дает займы совместно с федеральным ФТРП на принципах софинансирования: 90% — федеральная часть, 10% — региональная. С начала действия ФТРП финансовую поддержку в регионе получили 28 промпредприятий, пять из них — в текущем году.