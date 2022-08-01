Минпромторг РФ выделит 34 млн рублей на поддержку свердловских промпредприятий

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Из бюджета Свердловской области на развитие импортозамещающих производств будет ...28.04.2022 Губернатор Свердловской области утвердил докапитализацию госпрограммы развития промышленности и науки на 202 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Губернатор Евгений Куйвашев утвердил докапитализацию фонда технологического развития ...31.10.2017 Фонд развития промышленности Свердловской области оказался не востребован у бизнеса
Фонд технологического развития промышленности Свердловской области оказался не востребован у предпринимателей. Об этом ...05.05.2017 Свердловский минпром привлек 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку предприятий
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2017. Министерство промышленности и науки Свердловской области в I квартале 2017 года ...14.10.2016 Бюджет свердловского фонда развития промышленности в 2016 году составит 100 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2016. В Свердловской области до конца текущего года будет создан региональный фонд развития ...