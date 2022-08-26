«Атомстройкомплекс» начал внутреннюю отделку одного из блоков губернаторского лицея в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. «Атомстройкомплекс» приступил к внутренней отделке в одном из блоков губернаторского лицея, который строится в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Работы на объекте идут в соответствии с графиком. На таких крупных проектах здание обычно строится поблочно. То есть в одной части может идти внутренняя отделка, в другой — завершаться кирпичная кладка, в третьей — продолжаться заливка каркаса. На этой неделе один из блоков лицея закроют для подачи тепла, и строители начнут отделочные работы.



«Губернаторский лицей — образовательное учреждение нового уровня, каких прежде в нашем городе и области не строилось. Лицей не просто станет эффективной площадкой для формирования интерактивной образовательной среды и реализации современных образовательных подходов. Он также сможет взять на себя функцию точки притяжения в жилом районе, которая аккумулирует культурные и общественные инициативы, дает возможности для саморазвития и социальной реализации жителей. Строительство такого объекта — сложная и очень ответственная задача, и наш коллектив готов предоставить все свои компетенции и опыт, чтобы реализовать ее на высоком уровне», — прокомментировал гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.







Новое учебное учреждение будет иметь передовое оснащение. Например, спортивное ядро начальной школы будет включать спортивный зал с витражным остеклением и скалодром. В спортзале для старшеклассников будет мобильная перегородка, которая позволит трансформировать его в две отдельные полноценные площадки.



Архитектура здания предусматривает обилие естественного освещения. В учебных классах запроектированы светопрозрачные стены, что позволит свету поступать не только через окна, но и из коридоров. На крыше лицея появятся зеленые насаждения, а на пришкольной территории разместится амфитеатр. И даже функционал школьных лестниц будет расширен: на ступенях можно будет устроиться на отдых, поболтать с друзьями и подзарядить мобильные устройства.







Срок готовности проекта — конец 2023 года. В объем работ по первому этапу входит строительство самой общеобразовательной школы и интегрированного блока детского технопарка «Кванториум».



За последние два года компания «Атомстройкомплекс» построила современные школы в Каменске-Уральском, Невьянске. В прошлом году открыла двери после реконструкции школа № 80 на Уралмаше в Екатеринбурге. В конце прошлого года институт комплексного проектирования «АТОМ» получил положительное заключение экспертизы на проект первой в Екатеринбурге 5-этажной школы, которая будет построена в районе Академический. Напомним также, что именно компания «Атомстройкомплекс» инициировала строительство первой в Свердловской области школы в рамках государственно-частного партнерства — ею станет школа № 41 на улице Котельникова.



Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»