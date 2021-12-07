Первая школа ГЧП

В Екатеринбурге заключено первое соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) для строительства школы. В рамках него на улице Котельникова, 5 будет возведена школа № 41. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.



«Соответственно, теперь есть возможность назвать сроки окончания строительства — в 2024 году дети пойдут в новую школу. Нашим партнером является «Атомстройкомплекс», так что ни в соблюдении графика, ни в качестве никаких сомнений нет», — отметил он.



Проект, которым займется строительный холдинг, предполагает создание учебного заведения на 925 мест с возможностью расширения до 1,5 тыс. Образовательное учреждение будет иметь профиль в виде углубленного изучения предметов художественно-эстетического цикла. Например, для этого в здании оборудуют хореографический зал.







Старое здание школы № 41, построенное в 1936 году, было снесено в 2019 году. После этого учащихся распределили по другими образовательным учреждениям. Бюджетных средств на возведение нового объекта не было. Однако в 2020 году «Атомстройкомплекс» выступил с инициативой построить здание, применив альтернативную схему финансирования, ранее не использовавшуюся в Свердловской области.



В середине 2020 года в правительство региона была внесена на рассмотрение (и после одобрена) концессионная инициатива с использованием механизмов ГЧП. Она предполагает заключение трехстороннего соглашения между банком, застройщиком и правительством региона сроком на 10 лет. Инвестиционная фаза данного формата составляет три года и подразумевает строительство объекта полностью на средства банка и застройщика. Эксплуатационная фаза составляет семь лет, в течение которых поэтапно возмещаются инвестированные партнерами средства из бюджета Свердловской области.



Все это позволяет значительно ускорить возведение новых объектов, в том числе социально значимых. При этом для старта проекта и начала строительства достаточно средств банка и застройщика.







Следует отметить, что сейчас, когда стоимость строительных материалов демонстрирует резкую динамику, механизм ГЧП оказывается особенно актуален. Обычно на стадии планирования объект имеет одну стоимость, а когда появляются деньги на реализацию проекта, она успевает значительно вырасти. В новом же формате деньги есть «здесь и сейчас» и даже с учетом необходимости выплачивать проценты банку работы выходят дешевле.



«Старт строительства первой школы в рамках ГЧП — результат большой совместной работы, проделанной администрацией и бизнесом. Наша общая цель — обеспечить горожан современными, качественными объектами социальной инфраструктуры, тем самым сделав город еще более комфортным и привлекательным для жизни, обеспечить ему устойчивое развитие. Наш коллектив запроектировал и построил в Екатеринбурге десятки образовательных учреждений — и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы новый опыт строительства и эксплуатации школ в рамках ГЧП стал успешным, был тиражирован и позволил нам увеличить темпы и качество строительства образовательных учреждений!» — прокомментировал генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.



Застройщик неоднократно заявлял о готовности масштабировать механизм ГЧП и продолжить строить школы с его применением в Свердловской области. Внедрение схемы строительства школ и других объектов инфраструктуры по трехсторонним концессионным соглашениям позволит сбалансированно развивать городскую среду, уверены в компании. Сейчас строительство детских садов, школ, спортивных центров часто не успевает за ростом жилой застройки.



Стоит отметить, что застройщик уже озвучивал инициативу построить образовательные учреждения на улице Советской в Екатеринбурге и в Березовском с применением ГЧП. Свердловские власти также допускают, что число подобных «школьных» концессий будет только расти.







«Государственно-частное партнерство — это сравнительно новая история для школьного строительства. Но очень перспективная. До этого у нас все строилось на бюджетные деньги, которых, понятно, всегда не хватает. Приходилось растягивать проекты на годы. Вовлечение инвесторов же позволяет нам набрать темп. Да и сами они в этом заинтересованы», — отмечал ранее губернатор Евгений Куйвашев.



Намерения «Атомстройкомплекса» сочетаются и с целями администрации Екатеринбурга. Возведение новых объектов направлено на реализацию задачи, поставленной А. Орловым, по развитию сети образовательных учреждений в соответствии с «тепловой картой», которая отражает потребность разных районов города в школах и детских садах.



Отметим, что «Атомстройкомплекс» является постоянным партнером администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области в строительстве объектов социальной инфраструктуры. За 27 лет работы компания построила и реконструировала порядка 30 детских садов, шесть школ, разработала десятки проектов образовательных учреждений, некоторые из них рекомендованы Минстроем РФ к тиражированию по всей стране.



Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»