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В Екатеринбурге оживает рынок жилья

В Екатеринбурге оживает рынок жильяПо данным группы компаний «Новосел», число сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в августе выросло на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост активности покупателей объясняется снижением ипотечных ставок и эффектом отложенного спроса. Весной текущего года многие семьи из-за неопределенности в экономике приняли решение перенести покупку квартиры на более поздний период.

Улучшение ситуации подтверждается и другими индикаторами. Так, объем предложения за последний месяц сократился на 1%. То есть объекты уходили с рынка быстрее, чем выставлялись новые. Косвенно это может свидетельствовать об увеличении активности продавцов. Также в Екатеринбурге выросла средняя цена предложения — с 87,3 до 87,6 тыс. руб. за «квадрат».

Впрочем, руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин пояснил, что текущая активность на рынке все равно заметно уступает прошлогодним показателям.

«В целом активность на вторичном рынке жилой недвижимости Екатеринбурга в августе была немного выше чем в предыдущем месяце. Однако если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то число сделок купли-продажи сократилось на 30%», — заявил С. Меньшенин.

Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков также считает, что ситуация на рынке жилья Екатеринбурга постепенно улучшается.

По его словам, по итогам августа 26% собственников объектов (размещенных в базе данных УПН) решили снизить цены в процессе экспозиции. В июне этот показатель составлял 35%. Таким образом, настроения продавцов постепенно меняются в лучшую сторону.

«Уровень цен предложения остается относительно стабильным. Тем не менее, несмотря на то, что ситуация на вторичном рынке в последний месяц заметно улучшилась, это не гарантирует продавцам хороших условий для продажи в следующие периоды. Особенность текущего рынка — короткие периоды роста и спада активности, которые могут создавать иллюзию смены тренда», — уверен М. Хорьков.

Эксперт не исключает, что осенью 2022 года ситуация снова ухудшится.

«Быстрый рост объема предложения на вторичном рынке, который мы наблюдали весной, летом замедлился и остановился. Осенью на «вторичку» могут вернуться не только покупатели, но и продавцы. Пока мы не ждем заметных изменений в балансе спроса и предложения», — заявил М. Хорьков.

По данным УПН, средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга находится вблизи круглой отметки в 100 тыс. руб. за кв. м. За последние 12 месяцев этот показатель вырос на 16,6%, с начала 2022 года — на 6,2%.

Несмотря на такую сильную динамику, цены реальных сделок за последние полгода снизились на 5-10%. Продавцы, чтобы ускорить реализацию своих объектов, вынуждены предоставлять скидки. После эскалации украинского кризиса их размер заметно увеличился.

Сергей Меньшенин рассказал, что в текущей макроэкономической ситуации многие семьи не форсируют решение жилищного вопроса.

«Можно отметить изменение поведения покупателей, они достаточно активно просматривают объекты, но зачастую не спешат в выборе. Наиболее вероятно, что в ближайшие месяцы цены продолжат стагнировать, демонстрируя в различных сегментах небольшие как положительные, так и отрицательные значения», — считает аналитик ГК «Новосел».

Можно сделать вывод, что после глубокого провала в апреле-мае текущего года вторичному рынку жилья Екатеринбурга удалось отыграть значительную часть падения. Однако потенциал дальнейшего восстановления серьезно ограничен из-за неопределенности в экономике, снижения реальных доходов населения и страха некоторых семей совершать крупные покупки. В принципе рынок еще может какое-то время показывать рост (месяц к месяцу). Однако достижение прошлогодних показателей выглядит абсолютно нереалистично даже в случае дальнейшего снижения ипотечных ставок.

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