В Екатеринбурге выросли скидки на вторичное жилье

По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга сейчас находится на историческом максимуме. Стоимость «квадрата» вплотную приблизилась к круглой отметке в 100 тыс. руб. за кв. м. С начала 2022 года квартиры в уральской столице подорожали на 6%, за последние 12 месяцев — на 17%.



Впрочем, эксперты в один голос говорят о том, что эта статистика обманчива, так как она не учитывает цены реальных сделок. Покупатели крайне редко приобретают квартиру по изначально озвученной стоимости. Как правило, продавец в процессе торгов предоставляет скидку. Она может составлять 2-3% или даже достигать 10-15%. В последние месяцы средний размер скидки заметно увеличился.



Эксперты связывают это со снижением активности покупателей и с ростом объема предложения. С начала текущего года число выставленных на продажу объектов в базе данных УПН увеличилось почти на 20%, до 4,2 тыс. штук.



Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков рассказал УрБК, что цены реальных сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с пиковых значений снизились на 5-10%.



По словам эксперта, с рынка обычно уходят самые дешевые объекты. При этом новые продавцы часто имеют завышенные ценовые ожидания. Именно поэтому средняя стоимость предложения пока не снижается.



«Продавцы, чтобы ускорить реализацию своих объектов, вынуждены предоставлять скидки. Их размер очень сильно варьируется. Например, если изначальная цена была существенно ниже, чем у конкурентов, то размер скидки может составлять 2%, 3% или 5%. Если торг начинается от уровня, по которому предлагаются конкурирующие квартиры, то скидка может достигать 10-15%», — заявил М. Хорьков.



Он также отметил, что на вторичном рынке жилья есть квартиры, которые можно продать и без предоставления скидки. Речь идет о самых привлекательных вариантах в своих сегментах.



Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко подтвердил, что в крупных городах размер скидки на вторичном рынке жилья в ряде случаев достигает 15%.



«Вторичный рынок недвижимости консервативен, потому что продавцами квартир здесь выступают не компании, чутко реагирующие на любые изменения конъюнктуры и ведущие понятную и согласованную политику, а физические лица, которым требуется время, чтобы осознать, что действительно происходит на рынке, и смириться с неизбежными потерями. Но рано или поздно при существенном снижении спроса всем приходится снижать ценники. Пока же продавцы и покупатели приходят к согласию с помощью скидок, которые сейчас доходят до 15%. В дальнейшем процесс падения цен на «вторичке» будет продолжаться и охватит большее количество городов, если только в этом сегменте не будет предложена дешевая ипотека», — отметил П. Луценко.



Ранее руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин называл снижение цен на жилье в Екатеринбурге неизбежным из-за сокращения платежеспособного спроса.



«В июле 2022 года на вторичном рынке наблюдалось небольшое увеличение покупательской активности, что способствовало сохранению цен на уровне предыдущего месяца. Тем не менее, текущий уровень продаж на треть ниже аналогичного периода предыдущего года, объем предложения продолжает увеличиваться. По этим причинам тенденция к снижению цен на вторичном рынке жилья Екатеринбурга сохранится», — полагает С. Меньшенин.



Как отмечают эксперты, дальнейшее развитие рынка во многом будет зависеть от размера ипотечных ставок, динамики реальных доходов населения, уровня инфляции, а также от общеэкономической ситуации в стране. Сейчас многие семьи опасаются совершать крупные покупки из-за неуверенности в будущем. Поэтому многое будет зависеть от того, насколько успешно российская экономика справится со всеми внешними вызовами.