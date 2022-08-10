Реальная зарплата жителей УрФО за год снизилась на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Уральском федеральном округе по итогам в I полугодия 2022 года составила 65 тыс. 367 руб., сообщает Свердловскстат.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11,1%. При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) снизилась на 0,8%.
«Просроченная задолженность организаций по выплате заработной платы работникам по состоянию на 1 июля 2022 года составила по УрФО 55,4 млн руб.», — говорится в сообщении.
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