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Евгений Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Действующий глава Свердловской области Евгений Куйвашев победил на губернаторских выборах. Об этом сообщает региональный избирком на основе предварительных результатов после обработки всех бюллетеней.

Евгений Куйвашев получил 65,7% голосов (615 тыс.). На втором месте — кандидат от КПРФ Александр Ивачев, за которого проголосовало 12,9% избирателей. Следом идут Андрей Кузнецов из «Справедливой России — За правду» (9,15%), Александр Демин от «Новых людей» (6,47%) и Александр Каптюг из ЛДПР (3,17%).

Явка на губернаторских выборах составила 28,47%.

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