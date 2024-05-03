В Екатеринбурге завершился сбор предложений по благоустройству

В Екатеринбурге завершился первый этап голосования за новый объект для благоустройства в 2026 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Своим мнением поделились более 25 тыс. жителей города, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Итоги сбора предложений подвел на онлайн-брифинге заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, сообщил департамент информполитики города.
«Сбор предложений продолжался две недели. Горожанам предлагалось выбрать из 24 рекомендованных зеленых зон или назвать свою. По каждому из районов опрос проводился отдельно, так что уральцы могли отдать предпочтение одной территории в каждой из частей мегаполиса. Суммарно мнения высказали более 25,5 тысячи екатеринбуржцев», — рассказал Алексей Бубнов.
По его словам, наиболее активное участие в голосовании приняли жители трех районов: Чкаловского (5 тыс. 423 голоса), Ленинского (4 тыс. 839 голосов) и Кировского (3 тыс. 376 голосов). По итогам сбора предложений было выбрано восемь объектов (по одному от района), которые этой весной примут участие во втором этапе голосования.
В Академическом районе жители выбрали вторую очередь второго этапа Преображенского парка (1 тыс. 398 голосов, 59%).
От жителей Верх-Исетского района поступило предложение благоустроить сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова (1 тыс. 65 голосов, 46%).
В Железнодорожном районе в голосовании победила набережная рек Исети и Ольховки по ул. Гражданской (1 тыс. 388 голосов, 55%).
Жители Кировского района выбрали для благоустройства Основинский парк (1 тыс. 810 голосов, 54%).
В Ленинском районе самым популярным «кандидатом» на благоустройство стал сквер по ул. Амундсена (3 тыс. 188 голосов, 66%).
В Октябрьском районе победил второй этап Парка им. 50-летия Советской власти (843 голоса, 38%).
Выбор жителей Орджоникидзевского района пал на бульвар по ул. Культуры (1 тыс. 267 голосов, 50%).
В Чкаловском районе решили предложить для благоустройства парк им. Чкалова (1 тыс. 659 голосов, 31%).
А. Бубунов выразил благодарность екатеринбуржцам за проявленную активность в сборе предложений и призвал к столь же активному участию во втором этапе голосования.
Напомним, что в прошлом году победителем общегородского рейтингового голосования стал
парк 50-летия ВЛКСМ. Работы по его обновлению начнутся ближе к лету нынешнего года. Отметим также, что в 2026 году планируется завершить работы по благоустройству еще одного объекта — победителя голосования прошлых лет — летнего парка «Уралмаш». В 2023 году именно за него отдали свой голос большинство горожан. Всего с 2017 года по программе ФКГС было благоустроено 11 общественных пространств города.