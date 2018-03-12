Оборот розничной торговли в УрФО в январе-июне снизился на 3,9%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Оборот розничной торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе-июне 2022 года составил 1 трлн 624 млрд руб., сообщает Свердловскстат.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель (в товарной массе) снизился на 3,9%.



«Лидирующие позиции по объему оборота розничной торговли заняли Свердловская и Челябинская области, которые обеспечили соответственно 38,4% и 22,5% всего оборота розничной торговли округа», — говорится в сообщении.



В расчете на душу населения в УрФО было реализовано товаров на 131,9 тыс. руб. (в среднем по России — на 140,3 тыс. руб.).