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Вчера, 17:23

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,96%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. По состоянию на 9 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 419 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 7 сентября число безработных составляло 20 тыс. 420 человек. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на одного человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,96%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,51.

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