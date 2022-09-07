Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,96%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. По состоянию на 9 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 419 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 7 сентября число безработных составляло 20 тыс. 420 человек. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на одного человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,96%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,51.
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