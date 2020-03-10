Объем выполненных строительных работ в УрФО в I полугодии сократился на 7,3%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе-июне 2022 года составил 717,2 млрд руб., сообщает Свердловскстат.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 7,3%.
При этом ввод жилья в УрФО вырос на 34,3% к уровню I полугодия 2021 года, до 3 млн 820,8 тыс. кв. м.
«Наиболее высоких показателей в строительстве жилья достигли Свердловская и Челябинская области, на территории этих субъектов РФ введено 1 млн 258,9 и 1 млн 111,6 тыс. кв. м. соответственно», — говорится в сообщении.
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