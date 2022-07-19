В Екатеринбурге создадут проектный офис для разработки обновленного туристического кода города

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, посвященное развитию проекта туристического кода города. Во встрече принимали участие главы районов и представители структурных подразделений администрации, сообщает пресс-служба муниципалитета.
А. Орлов напомнил о гранте в 215 млн руб., который уральская столица получила от Ростуризма. Эти средства предназначены для создания удобного и познавательного центра города, в котором предполагается объединить главные объекты притяжения и места отдыха населения и туристов.
«Мы с вами должны представить обновленный центр города к его 300-летию. В процессе реализации проекта важно сохранить единое стилевое решение всех элементов в утвержденных границах туристского центра с использованием, существующего дизайн-кода Екатеринбурга и брендбука 300-летия. Не менее важно соединить в одном проекте подачу истории Екатеринбурга не только с точки зрения современной эстетики, но и задействовать при этом новые технологии и перспективные направления», — подчеркнул глава города.
В связи с этим он распорядился организовать проектный офис, который будет отвечать за подготовку и реализацию мероприятий. Начальник департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Галина Токарева рассказала о том, что уже планируется сделать в рамках формирования туристического кода уральской столицы.
Деньги будут использоваться по трем основным направлениям. На благоустройство пойдет 157 млн руб., на туристскую навигацию и оснащение туристского информационного центра — более 53 млн руб., на инфраструктуру для ярмарочно-событийных мероприятий — около 5 млн руб.
В том числе в центре Екатеринбурга установят информационные интерактивные стелы, мобильные передвижные туристические информационные центры для авиаперевозок и передвижения наземным транспортом. Также в планах — установка элементов благоустройства, создание арт-объектов, установка туалетных модулей, монтаж архитектурной подсветки зданий и другие мероприятия по развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортной городской среды.
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