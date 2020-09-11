Подача тепла в социальные учреждения Екатеринбурга начнется 12 сентября

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. В Екатеринбурге с 12 сентября начнется подача тепла в детских садах, школах и больницах. Общее подключение всех объектов стартует 15 сентября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Алексей Орлов.



Ранее сообщалось, что теплоснабжение жилых домов уральской столицы будет проходить в два этапа. На четырех участках, где продолжаются масштабные работы по реконструкции тепломагистралей, подключение тепла произойдет позже.