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Вчера, 15:25

Подача тепла в социальные учреждения Екатеринбурга начнется 12 сентября

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. В Екатеринбурге с 12 сентября начнется подача тепла в детских садах, школах и больницах. Общее подключение всех объектов стартует 15 сентября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Алексей Орлов.

Ранее сообщалось, что теплоснабжение жилых домов уральской столицы будет проходить в два этапа. На четырех участках, где продолжаются масштабные работы по реконструкции тепломагистралей, подключение тепла произойдет позже.

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