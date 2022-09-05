Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Подача тепла в жилые дома и социальные учреждения Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа. Соответствующая информация была озвучена в ходе заседания городской комиссии по подготовке к началу отопительного сезона.
«На первом этапе планируется подключить практически весь город за исключением четырех участков, где идут масштабные работы по реконструкции тепломагистралей АО «ЕТК»: в Орджоникидзевском и Верх-Исетском районах, на ЖБИ и в районе Автовокзала. Окончание работ по монтажу трубопроводов намечено на 20 сентября, данные территории будут подключены к теплоснабжению на втором этапе», — сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области подходит к концу подготовка к отопительному сезону. Большая часть муниципалитетов сообщила о 100% выполнении плановых предпусковых показателей. В соответствии с распоряжением губернатора Евгения Куйвашева, подписанным в мае, все мероприятия по подготовке к холодам требуется завершить до 15 сентября.
К зиме требовалось подготовить 36 тыс. жилых домов общей площадью 99 млн кв. м., 1,5 тыс. котельных, 14 тыс. км теплосетей, 12 тыс. км водопроводных, 7 тыс. км канализационных и 60 тыс. км электрических сетей.
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