Социальные объекты четырех районов Екатеринбурга на 90% готовы к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Из 8,4 тыс. зданий жилищного фонда Екатеринбурга более 6 тыс. уже готовы к новому ...16.09.2022 В Свердловской области 61% социальных объектов подключен к теплу
По состоянию на утро 16 сентября в Свердловской области подача отопления идет в 81 муниципалитете. Теплом уже ...16.09.2022 В Свердловской области 61% социальных объектов подключен к теплу
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. По состоянию на утро 16 сентября в Свердловской области подача отопления идет в 81 ...02.09.2022 Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко провел очередное заседание штаба по ...01.09.2015 Школы и детсады Екатеринбурга готовы к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2015. Коммунальные службы Екатеринбурга провели в общеобразовательных школах и дошкольных ...