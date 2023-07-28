УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:42

Социальные объекты четырех районов Екатеринбурга на 90% готовы к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Социальные объекты четырех районов Екатеринбурга более чем на 90% готовы к отопительному сезону. Об этом в ходе заседания городской комиссии, состоявшегося под председательством начальника Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александра Брагина, отчитались главы территорий, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, в Кировском районе Екатеринбурга полностью готовы к отопительному сезону 27 из 28 объектов здравоохранения, 27 школьных зданий из 31, 56 из 59 детских садов, 34 из 36 учреждений культуры. Высшие и средние специальные учебные заведения района готовы к запуску тепла на 85%.

В Октябрьском районе заканчивается подготовка к зиме 159 объектов социальной сферы, в учреждениях образования и здравоохранения все работы уже окончены. В каждом из них специалисты провели необходимый комплекс мероприятий по ревизии внутренних систем отопления и водоснабжения, ремонту кровли, замене оконных блоков и наружных сетей, утеплению зданий и входных групп.

В Орджоникидзевском районе из 250 социальных объектов к отопительному сезону подготовлено 95%. В частности, паспортизированы все 30 зданий школ и 110 детских садов. В стадии завершения — мероприятия по подготовке 14 зданий иных социальных объектов.

Аналогичные работы в плановом порядке выполняются в Чкаловском районе, на территории которого расположены 177 объектов социальной сферы. Уже оформлены акты проверки готовности потребителей тепловой энергии и паспорта на 27 школ и 70 детских садов, семь объектов культуры и 18 учреждений здравоохранения.

Все подготовительные работы выполняются по плану и будут завершены до начала отопительного сезона. В первую очередь к теплоснабжению будут подключены детские сады, школы и больницы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.07.2023 Более 70% жилищного фонда Екатеринбурга готово к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Из 8,4 тыс. зданий жилищного фонда Екатеринбурга более 6 тыс. уже готовы к новому ...

16.09.2022 В Свердловской области 61% социальных объектов подключен к теплу

По состоянию на утро 16 сентября в Свердловской области подача отопления идет в 81 муниципалитете. Теплом уже ...

16.09.2022 В Свердловской области 61% социальных объектов подключен к теплу

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. По состоянию на утро 16 сентября в Свердловской области подача отопления идет в 81 ...

02.09.2022 Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко провел очередное заседание штаба по ...

01.09.2015 Школы и детсады Екатеринбурга готовы к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2015. Коммунальные службы Екатеринбурга провели в общеобразовательных школах и дошкольных ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города04.08.2023«Урал» готовится открыть «домашний кубковый сезон»22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО
Архив новостей
Сентябрь 2023 (33)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18