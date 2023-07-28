Социальные объекты четырех районов Екатеринбурга на 90% готовы к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Социальные объекты четырех районов Екатеринбурга более чем на 90% готовы к отопительному сезону. Об этом в ходе заседания городской комиссии, состоявшегося под председательством начальника Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александра Брагина, отчитались главы территорий, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Так, в Кировском районе Екатеринбурга полностью готовы к отопительному сезону 27 из 28 объектов здравоохранения, 27 школьных зданий из 31, 56 из 59 детских садов, 34 из 36 учреждений культуры. Высшие и средние специальные учебные заведения района готовы к запуску тепла на 85%.



В Октябрьском районе заканчивается подготовка к зиме 159 объектов социальной сферы, в учреждениях образования и здравоохранения все работы уже окончены. В каждом из них специалисты провели необходимый комплекс мероприятий по ревизии внутренних систем отопления и водоснабжения, ремонту кровли, замене оконных блоков и наружных сетей, утеплению зданий и входных групп.



В Орджоникидзевском районе из 250 социальных объектов к отопительному сезону подготовлено 95%. В частности, паспортизированы все 30 зданий школ и 110 детских садов. В стадии завершения — мероприятия по подготовке 14 зданий иных социальных объектов.



Аналогичные работы в плановом порядке выполняются в Чкаловском районе, на территории которого расположены 177 объектов социальной сферы. Уже оформлены акты проверки готовности потребителей тепловой энергии и паспорта на 27 школ и 70 детских садов, семь объектов культуры и 18 учреждений здравоохранения.



Все подготовительные работы выполняются по плану и будут завершены до начала отопительного сезона. В первую очередь к теплоснабжению будут подключены детские сады, школы и больницы.