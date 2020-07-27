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Вчера, 15:02

Число сделок на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросло на 10%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Число сделок на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в августе выросло на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 30%.

По данным ГК «Новосел», объем предложения за последний месяц сократился на 1%. Средняя цена предложения выросла на 0,4%, до 87 тыс. 617 руб. за кв. м.

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