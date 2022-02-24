На ЕВРАЗ ЗСМК состоялся семинар по улучшению качества и условий эксплуатации железнодорожных рельсов

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. ЕВРАЗ ЗСМК принял делегации от ОАО «РЖД», научно-исследовательских институтов и предприятий, занимающихся производством диагностического оборудования. Металлурги вместе с гостями провели двухдневный семинар, где обсуждались основные проблемы при эксплуатации рельсов и пути их решения. Также стороны договорились о дальнейшем взаимодействии, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
Особое внимание было уделено работе рельсосварочной лаборатории и лаборатории рельсового проката ЕВРАЗ ЗСМК. Делегатам представили современное оборудование, применяемое металлургами для контроля своей продукции. В ходе рабочего совещания специалисты комбината рассказали об изменениях в технологии выплавки стали и производства рельсов, новых способах контроля качества продукции, автоматизации и цифровизации на производстве.
На основной части семинара были представлены доклады по актуальным для его участников темам. В том числе — потребительские свойства рельсов, их техническое обслуживание, шлифование и диагностика, а также разрушение стыковых и болтовых соединений. На круглых столах прошло обсуждение основных факторов, влияющих на свойства рельсов, и были предложены мероприятия по их минимизации.
«У нас одна общая задача: повышение безопасности перемещения пассажиров и грузов по железным дорогам. Такие встречи помогают лучше понимать друг друга и вырабатывать совместные решения. В перспективе на ЕВРАЗ ЗСМК должны появиться новые продукты, отвечающие запросам потребителей и специальным условиям эксплуатации, а у РЖД — измениться система технического обслуживания», — подвел итог технический директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Головатенко.
Проблемы при эксплуатации рельсов возникают ежегодно, отметила ведущий инженер нормативно-методического отдела Управления путей и сооружений ОАО «РЖД» Светлана Васильева. Для их эффективного решения необходимо тесное сотрудничество с производителями, научно-исследовательскими институтами, сварочными производствами, считает она.
«ЕВРАЗ ЗСМК поставляет широкую линейку рельсов под самые разные задачи: повышенной износостойкости, прямолинейности, прочности, для низких температур, высокоскоростных магистралей. Например, мы уже получили эффект от использования рельсов повышенной износостойкости ДТ 400 ИК», — добавила С. Васильева.
В результате диалога стороны договорились о дальнейшем взаимодействии. Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК и ОАО «РЖД» планируют встретиться, чтобы обсудить проведение ряда экспериментов на выделенном участке железной дороги.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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