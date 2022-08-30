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В Свердловской области выявлено 1 тыс. 604 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 604 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 9 сентября 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 484 тыс. 208 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 807. За сутки из больниц выписано 1 тыс. 986 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 459 тыс. 314 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 52 тыс. 106 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 19 млн 960 тыс. 295 человек. За сутки зафиксировано 96 летальных случаев (всего 385 тыс. 165), выздоровели 51 тыс. 086 человек (всего 18 млн 977 тыс. 695).

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