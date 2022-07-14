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Сегодня, 12:01

ЦБ: Средневзвешенные ставки по вкладам физлиц варьируются от 2,04% до 7,44%

По итогам июля средневзвешенные ставки по рублевым вкладам физлиц колебались от 2,04% до 7,44% в зависимости от срока депозита. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России.

Заметнее всего за месяц ставки снизились по долгосрочным вкладам. Так, ставки по вкладам сроком более трех лет и сроком от года до трех лет снизились почти на 1 процентный пункт, до 7,71% и 7,4% соответственно.

Напомним, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, по итогам третьей декады августа снизилась с 6,86% до 6,84.

Как ранее сообщал УрБК, банковские вклады постепенно теряют привлекательность для населения как инструмент накопления и сбережения денег. Несколько месяцев назад россияне могли открыть депозит по 20-23% годовых. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Доходность депозитов опустилась до 6-8%. Это спровоцировало переток средств из вкладов в альтернативные финансовые инструменты.

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