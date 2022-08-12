В Екатеринбурге замкнули кольцо ЕКАД и открыли движение по нему

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. В Екатеринбурге состоялось официальное открытие движения по третьему пусковому комплексу Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). В открытии транспортного узла приняло участие руководство региона во главе с губернатором Евгением Куйвашевым вместе с полпредом президента РФ в УрФО Виктором Якушевым. К церемонии присоединился в режиме видеосвязи президент РФ Владимир Путин.
«Спустя почти 30 лет после начала работ мы замкнули кольцо ЕКАД и официально открыли по нему движение. В первую очередь это положительно повлияет на экологию. Весь большегрузный и транзитный транспорт не будет заходить в город, и в Екатеринбурге станет гораздо меньше выхлопов. Кроме того, это важно для развития транспортно-логистического узла, «Сухого порта» нашей страны», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, сдать дорогу удалось на два года раньше срока. В последние полтора месяца работы продолжались круглосуточно. Оставшиеся съезды с ЕКАД будут достроены в ближайший год. Также Е. Куйвашев сообщил о скором начале работ по расширению северного полукольца ЕКАД.
Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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