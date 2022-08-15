УК «ЖКХ Октябрьского района» заплатит екатеринбуржцу более 300 тыс. рублей за поврежденный автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Суд обязал ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» выплатить жителю Екатеринбурга более 300 тыс. руб. компенсации за автомобиль, который был поврежден из-за падения мраморной крошки со здания. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Инцидент произошел в июле 2021 года, когда мужчина припарковал свой Hyundai Solaris возле многоквартирного дома на улице Мичурина. Со стены дома на иномарку упала мраморная крошка, которую сбило идущим в тот день ливнем. От падения заднее стекло было полностью разбито, на заднем левом крыле появились вмятина и повреждение лакокрасочного покрытия, а также образовалось 11 вмятин на переднем капоте и трещины на переднем стекле.



Ремонт обошелся в 148 тыс. 573 руб., и еще 4,4 тыс. руб. стоила оценка ущерба. Получить компенсацию от УК в досудебном порядке автовладельцу не удалось, поэтому он обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Истец требовал возместить ремонт и услуги оценщика, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму основного обязательства в размере 152 тыс. 973 руб., со дня вступления решения суда в законную силу и по день фактического исполнения решения суда. Плюс 4 тыс. 259 руб. госпошлины и 124 руб. почтовых расходов.



Требования екатеринбуржца были удовлетворены полностью. Однако ответчик попытался оспорить решение в Свердловском областном суде, указывая на частичную вину мужчины, поскольку он припарковался возле стены дома, зная о неблагоприятных погодных условиях. Поэтому в УК настаивали на снижении суммы компенсации на 50%.



«В рассматриваемой ситуации парковка автомобиля возле стены дома не могла каким-то образом повлиять на падение с нее штукатурки. Единственный способ, предотвращающий это падение и причинение ущерба — надлежащее содержание имущества многоквартирного дома», — решила судебная коллегия.



В связи с этим первоначальное решение суда осталось без изменений.