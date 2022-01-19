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В Екатеринбурге расширен перечень пассажиров-льготников

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, расширяющее список категорий граждан, у которых есть право на льготный проезд в общественном транспорте. Теперь к ним относятся аспиранты вузов, адъюнкты военно-учебных заведений и ординаторы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для них с 15 сентября 2022 года стоимость проезда будет составлять 28,5 руб. Данное решение было принято после того, как к главе города обратился совет молодых ученых Уральского отделения Российской академии наук. Предполагается, что нововведение позволит снизить финансовую нагрузку с аспирантов и ординаторов, а также повысит их транспортную мобильность.

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