В Екатеринбурге расширен перечень пассажиров-льготников

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. В Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте с 1 февраля вырастет до 33 ...

В Екатеринбурге с 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте подорожает до 33 рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Администрация Екатеринбурга работает над повышением стоимости проезда в общественном ...

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга планируют повысить до 33 рублей с 1 февраля 2022 года

В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном ...