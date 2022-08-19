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ЦБ обсуждает возможность создания фонда для выплат инвесторам с замороженными активами

УрБК, Москва, 08.09.2022. Банк России обсуждает возможность создания фонда для выплаты компенсаций инвесторам, у которых из-за санкций заморозили активы. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на полях Московского финансового форума, передает «Коммерсантъ».

По ее словам, такой фонд может появиться на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Компенсации могут выплатить за счет прибыли от замороженных средств нерезидентов в России.

Ранее представители ЦБ рассказали, что в результате блокировок активов из-за санкций пострадали около 5 млн российских инвесторов. В связи с этим регулятор анонсировал введение ограничений на покупку западных акций.

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