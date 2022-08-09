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В Свердловской области выявлено 1 тыс. 560 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 8 сентября 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 482 тыс. 604 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 807. За сутки из больниц выписано 1 тыс. 849 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 457 тыс. 328 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 50 тыс. 618 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 19 млн 908 тыс. 189 человек. За сутки зафиксировано 93 летальных случая (всего 385 тыс. 069), выздоровели 50 тыс. 293 человека (всего 18 млн 926 тыс. 609).

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